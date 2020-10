Maria Teresa Ruta ha rivelato che Matilde Brandi le avrebbe chiesto di litigare al fine di attirare l'attenzione al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip il fatto che Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi non corra più sangue è sempre più evidente. Le due se ne sono dette di tutti i colori dopo la nona diretta dello show, e Maria Teresa ha gettato pesanti accuse sulla collega gieffina.

Maria Teresa contro Matilde Brandi

Non corre affatto buon sangue tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi al GF Vip. La seconda ha detto della prima che non sopporterebbe i suoi modi di fare, la Ruta invece avrebbe replicato che Matilde le avrebbe chiesto di litigare al fine di ottenere visibilità.

“A 60 anni non puoi fare Sailor Moon davanti alle telecamere. Ci sono limiti d’età, io la vedo così.

Lei sta sempre lì a dirmi le cose, ma fatti i ca**i tuoi. Lei non ha mandato giù la cosa che io le ho detto sulle case di cura, se la porta ancora dietro”, ha detto Matilde a Stefania Orlando, pensando di non essere ascoltata dalla diretta interessata. Purtroppo Maria Teresa ha sentito tutto, e certo non ha perso tempo: “Sento anche da qua. (…) Ho sentito abbastanza. (…) Oggi non sono moto percettiva.

Soprattutto dopo quello che ieri sera, scherzando, mi ha detto Matilde. Magari non vuole che si dica. Ridendo mi ha detto: Forse fa ridere se litighiamo e allora sforziamoci di litigare. Purtroppo, io sono una persona che non recita, anche se fa Sailor Moon davanti alle telecamere. Siamo diverse Matilde, io non recito”, ha affermato la showgirl. Matilde attualmente è in nomination e c’è già chi si chiede se la lite con Maria Teresa avrà un peso sul suo futuro nella casa.