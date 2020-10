Il dramma di Stefania Orlando: “Purtroppo non ce l’ha fatta”

Nella casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è scoppiata in lacrime ricordando la sua migliore amica tragicamente scomparsa.

Stefania Orlando ha confessato tra le lacrime un lutto che l’ha segnalata indelebilmente: la conduttrice ha perso la sua migliore amica a seguito di una grave malattia.

Stefania Orlando: le lacrime al GF Vip

Stefania Orlando si è confessata a cuore aperto al GF Vip confessando uno dei suoi lutti più strazianti: la conduttrice ha avuto per anni un legame speciale con una donna tragicamente scomparsa a seguito di una grave malattia.

“Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me, mancava solo il sesso… è stato il rapporto più forte che io abbia avuto, è stata il mio centro. Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni siamo state sempre insieme. La mia famiglia non aveva accettato che io fossi andata via di casa così presto… Io ho smesso di vivere con lei quando ho incontrato il mio primo marito, dopo 12 anni di convivenza l’amicizia è continuata fino a quando nel 2006 lei si è ammalata e purtroppo non ce l’ha fatta”, ha dichiarato tra le lacrime la Orlando, mentre le altri concorrenti del reality show hanno provato a consolarla.

La conduttrice si è anche detta convinta del fatto che sia stata la sua miglior amica a mandarle Simone Gianlorenzi, quello che poi sarebbe diventato suo marito. La famosa conduttrice tv in passato è stata sposata con Andrea Roncato con cui oggi i rapporti sarebbero praticamente inesistenti. La stessa Stefania Orlando ha confessato di aver sofferto molto per la chiusura definitiva con Roncato.