Stefano Sala escluso da Sanremo giovani: “Molto arrabbiato”

Il modello Stefano Sala si è sfogato per l'esclusione del suo brano a Sanremo Giovani.

Stefano Sala ha rivelato di aver presentato un suo brano alle selezioni per Sanremo Giovani e di esser stato escluso. L’ex gieffino ha confessato la sua delusione per l’accaduto chiedendo che gli venga svelato il motivo del rifiuto.

Stefano Sala escluso da Sanremo: le parole

Stefano Sala ha sfogato la sua delusione per esser stato escluso dalle preselezioni per Sanremo Giovani. Il modello, a suo dire, avrebbe presentato un brano che sarebbe molto piaciuto durante il provino, ma poi sarebbe stato scartato senza spiegazioni. Al contrario sembra che il suo vecchio amico Francesco Monte – che ha da poco debuttato come cantante – sia stato accettato e per questo continuerà le selezioni per prendere parte allo show.

“Avevo presentato un brano che era piaciuto ma poi sono stato escluso e vorrei sapere perché, avrei preferito che mi dicessero che la canzone faceva schifo”, si è sfogato Sala, che finora non aveva rivelato a nessuno di aver presentato un proprio brano a Sanremo giovani (nonostante sia nota la sua passione per la musica).

Il modello è diventato papà per la seconda volta a giugno, ed è già padre della piccola Sofia nata dal suo amore (naufragato) con Dayane Mello.

Proprio la bambina sarebbe al centro di un acceso dibattito tra i due visto che, a detta di Sala, la Mello non si sarebbe mai occupata di lei. Il modello e sua moglie, Dasha Dereviankina, hanno anche replicato a mezzo social alle frasi dette su di loro da Dayane Mello all’interno del GF Vip, dove inizialmente sembrava che i rapporti tra lei e l’ex compagno fossero pacifici.