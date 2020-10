Taylor Mega in palestra: il look firmato da oltre 1000 euro

Taylor Mega non rinuncia all'eleganza neanche per fare sport: il costo del suo outfit è da capogiro.

Taylor Mega non rinuncia alle griffe neanche per andare in palestra: il look con cui l’influencer è stata pizzicata a Milano avrebbe un costo a dir poco esorbitante.

Taylor Mega in palestra: il look

Felpa e shorts con gambe in bella mostra: Taylor Mega non rinuncia allo stile neanche quando va in palestra, e non c’è da stupirsi dunque che i suoi outfit siano a dir poco costosi.

Oltre alla giacca Adidas e agli shorts Bo and Tee, l’influencer ha sfoggiato per l’occasione le Nike Air Force 1 da 99,99 euro e la borsa Keepal Bandouliere di Louis Vuitton da 1500 euro.

Oggi Taylor Mega è impegnata con la promozione del suo nuovo libro, La bambina non c’è più, in cui ha confessato aneddoti del suo passato, tra cui la dipendenza dalle droghe e gli abusi subiti. “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mi sono persa completamente”, ha affermato Taylor Mega.

Oggi sembra che l’influencer abbia finalmente trovato la serenità accanto al leader della Dark Polo Gang Tony Effe, con cui la storia va avanti da oltre un anno.

I due hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme, ma da qualche settimana a questa parte avrebbero smesso di mostrarsi insieme sui social. Che la loro storia sia giunta al termine? Per il momento nessuno dei due ha risposto in merito e sulla vicenda è silenzio assoluto.