Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Carlotta e Nello. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la quinta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Carlotta e Nello, con quest’ultimo che sembra essere sempre più vicino alla single Benedetta .Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Carlotta e Nello

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Carlotta è stata chiamata nel pinnettu dove ha visto alcuni video con protagonista il fidanzato Nello che sembra essere sempre più vicino alla tentatrice Benedetta.

Nello fa apprezzamenti alla single per via del suo fisico: “Mi sta stretto il costume”. Un atteggiamento che Carlotta non ha affatto gradito, tanto da affermare: “Sei anni che sono stata con lui, mi vergogno io“.

Ma non solo, Nello, sempre rivolgendosi a Benedetta, dice: “Benedetta nel modo di apparire e di vestire è top”, per poi aggiungere: “Ma quanto è bella la mia compagna di viaggio”.

Se tutto questo non bastasse, un suo compagno di avventura esclama: “Le probabilità che esci fidanzato sono uno su un milione”. Carlotta commenta: “Che schifo, abbiamo toccato veramente lo schifo”. Per poi aggiungere: “Per me devi morì schiattato. Io lo rovino.

Carlotta non c’è più, per tutta la vita”.