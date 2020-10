Temptation Island, Speranza tradita. Alberto bacia Nunzia

Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Alberto e Speranza. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la quinta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Speranza e Alberto, con quest’ultimo che si mostra sempre più vicino alla single Nunzia.

Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Speranza e Alberto

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island Speranza si ritrova a dover vedere dei video che mostrano il fidanzato Alberto sempre più vicino alla single Nunzia che sfiorano il bacio mentre si coccolano sul divano.

Ma non solo, Alberto propone alla tentatrice una gita in barca di due giorni, compresa una notte fuori insieme.

Una scoperta che sconvolgerà ulteriormente Speranza, con la ragazza che una volta tornata nel villaggio afferma: “Mi gelo tutta, è un mostro. Un mostro non avrebbe l’abilità di fare tutto questo”. Per poi aggiungere: “Gli ho permesso sempre di prendermi e mollarmi come lui voleva. Io non so neanche cosa significa prendere un caffè con un’amica“.

Al falò delle fidanzate, Speranza vede il weekend da sogno di Alberto con la tentatrice Nunzia. A tal proposito commenta: “È un mostro, è una persona che fa paura“. La ragazza poi vede un altro video, con Nunzia che afferma: “Sono entrata prendendola come un gioco, ma è nato qualcosa di diverso, qualcosa di speciale”. Poi ecco che la tentatrice e Alberto si baciano.