Alessia Marcuzzi non condurrà la puntata del 13 ottobre delle Iene: il motivo è la sua positività al Coronavirus?

Tampone negativo per Alessia Marcuzzi. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice sul proprio profilo Instagram.

La conduttrice, per questa ragione, non era apparsa nella puntata delle Iene in onda martedì 13 ottobre.

La Marcuzzi chiama le Iene

Alessia Marcuzzi, in videochiamata con Nicola Savino e quindi non presente fisicamente a Le Iene, aveva spiegato di trovarsi in isolamento domiciliare poiché un’amica della figlia Mia era risultata positiva al Coronavirus. È per questa ragione che tutta la famiglia, prima che la conduttrice si recasse in treno a Milano, si era sottoposta a test rapido.

Mentre il marito Paolo Calabresi Marconi e i figli Mia e Tommaso erano risultati negativi, il tampone della showgirl, come aveva spiegato ella stessa, è “debolmente positivo”. Per precauzione era dunque in isolamento in attesa di essere sottoposta al nuovo tampone. Le Iene hanno anche rilasciato un comunicato su Instagram riportando le parole di Alessia Marcuzzi.

Tampone negativo per Alessia Marcuzzi

Se Alessia Marcuzzi fosse stata positiva al Coronavirus si sarebbe trattato del secondo caso di positività nella redazione delle Iene.

Anche Giulio Golia, infatti, nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone. L’inviato era sintomatico, ma ha recentemente annunciato che “il peggio sembra essere passato“.

È da ricordare, inoltre, che anche a marzo scorso, all’inizio della pandemia, un membro della redazione, seppure non appartenente al gruppo di persone che appaiono in televisione, era risultato positivo. Ora gli spettatori non vedono l’ora di poter rivedere la padrona di casa alla conduzione.