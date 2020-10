Elisabetta Gregoraci ha rimproverato Stefania Orlando, che sembra preferire l'amicizia di Zorzi a quella con Matilde Brandi.

Una volta uscita dal Cucurio al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha deciso di chiarire una questione che le era rimasta in sospeso con Stefania Orlando. Secondo l’ex moglie di Flavio Briatore la conduttrice starebbe volontariamente trascurando Matilde Brandi.

Elisabetta Gregoraci rimprovera Stefania Orlando

Stefania Orlando è legata a Matilde Brandi da un’amicizia ventennale, eppure quando pensava di essere eliminata al Grande Fratello Vip ha rivolto i suoi pensieri a Tommaso Zorzi, con cui ha dichiarato di avere una questione non chiarita e che non voleva lasciare sospesa nel caso in cui fosse uscita dal reality show. Secondo Elisabetta Gregoraci il suo atteggiamento a favore dell’influencer sarebbe stato poco carino nei confronti di Matilde Brandi, che ci sarebbe rimasta male nell’essere “ignorata” dalla sua storica amica.

Le scuse di Stefania Orlando non sono bastate alla conduttrice, che come Dayane Mello ha iniziato a nutrire sospetti nei confronti della conduttrice (e del suo rapporto con Zorzi). I due rappresentano senza dubbio una coppia esplosiva al GF Vip, ma c’è chi crede che Stefania Orlando stia continuando a coltivare il rapporto con il giovane influencer unicamente per restare all’interno della casa.

La conduttrice riuscirà a convincere i suoi compagni nella casa del reality show? Di recente Stefania Orlando è scoppiata a piangere ricordando la sua migliore amica scomparsa e nella casa del GF le altre concorrenti le hanno fornito conforto e solidarietà.

Lei e Matilde Brandi chiariranno ciò che sta succedendo nel loro rapporto?