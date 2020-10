Tommaso Zorzi sembra deciso a lasciare la Casa del Gf Vip: anche le parole dei suoi compagni non l'hanno fatto desistere dalla decisione

Tommaso Zorzi ha avuto un nuovo momento di crisi minacciando di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno subito cercato di tranquillizzarlo, ma l’influencer ha detto di sentirsi solo. Il gieffino si è persino tolto il microfono, ripreso poi dagli autori.

Il figlio di Alba Parietti, nel dettaglio, ha provato a far ragionare l’amico ricordandogli quanto la gente lo ami, tanto da voltarlo tra i 5 preferiti del programma.

Tommaso Zorzi stanco e affranto

Zorzi è tuttavia sembrato completamente convinto di voler lasciare il gioco. “Mi sento sempre solo nella vita, qui mi sento solissimo. Non sto bene, mi vedi?”. Tommaso ha poi precisato di aver passato tutto il giorno a letto, non riuscendo ad andare avanti per via dell’ansia che lo attanaglia.

“Ho bisogno proprio della mia casa, dei miei amici… Sono crisi che gestisco male anche a casa da solo, capite? Conosco i miei limiti, ho gravi mancanze. Ragazzi non fatemi parlare, per me questa è una situazione molto complicata, sono davvero a pezzi”. Stefania Orlando, a quel punto, è quasi scoppiata a piangere per la scelta dell’amico, mentre Matilde Brandi ha mostrato seria preoccupazione per il malessere di Tommaso.

Cosa succederà nelle prossime ore? Si sarà trattato di una crisi passeggera oppure questa volta l’ex volto di Riccanza prenderà spontaneamente la via della porta rossa? Non resta che attendere il nuovo appuntamento con il reality dei Vip per conoscere tutte le novità in proposito.