Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? La risposta

Gianni Sperti ha fatto involontariamente coming out a Uomini e Donne? La risposta dello stesso opinionista dopo il rumor circolato in rete.

Gianni Sperti ha avuto un acceso battibecco con Aurora a Uomini e Donne, e si è lasciato sfuggire una frase che ha acceso in rete la curiosità dei fan, secondo cui l’opinionista avrebbe fatto involontariamente coming out al dating show.

Sperti ha poi risposto alla polemica.

Gianni Sperti: il presunto coming out

A Uomini e Donne Gianni Sperti ha avuto un alterco con Aurora e ha affermato: “Si è permessa di dirmi ‘Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti’, come se io fossi uno che ne passa… tanti, ogni cinque minuti. Un’offesa molto pesante”. Quel “tanti” pronunciato dall’opinionista ha acceso la curiosità dei fan che si sono chiesti se non parlasse di “uomini”, ammettendo così di essere gay in diretta tv.

Sperti ha presto messo a tacere tale ipotesi, specificando ancora una volta di non sentire il bisogno di annunciare con chi trascorra il proprio tempo sotto le lenzuola: “Era riferito agli amori in generale”, ha affermato, e ha aggiunto: “E perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto?”.

Dal 1998 al 2002 Gianni Sperti è stato sposato con Paola Barale, ma dopo la separazione dalla showgirl ha mantenuto la massima discrezione sulla vita privata e da alcuni anni in rete ha preso piede l’indiscrezione secondo cui l’opinionista sarebbe gay.

Gianni Sperti non ha mai smentito simili voci né ha fornito conferme in merito. L’opinionista dirà mai la verità dietro al suo orientamento?