Alcune recenti indiscrezioni hanno svelato i nomi delle 6 nuove possibli celebrities che starebbero per entrare nella casa del GF Vip

La messa in onda del Grande Fratello Vip 5 potrebbe prolungarsi addirittura fino a febbraio 2021. Pertanto la produzione del reality sarebbe alla ricerca di nuovi concorrenti. A poche ore da una nuova puntata in diretta, hanno così iniziato a circolare in rete alcune liste ufficiose delle sei possibili new entry, che a breve potrebbero varcare l’ambita porta rossa di Cinecittà.

Tra i probabili nuovi ingressi nel cast spiccano principalmente i nomi di Paolo Brosio, Claudio Sona e Alejandra Onieva.

Gf Vip 5: rumors e novità

Lo stesso Alfonso Signorini aveva anticipato che uno dei nuovi ingressi potrebbe essere un Vip vicino a Tommaso Zorzi. Nel mentre, chi dovrebbe varcare a brevissimo la soglia della casa più spiata d’Italia è Paolo Brosio. Il giornalista, completamente guarito dal Covid, pare sia pronto a iniziare l’avventura al GF Vip, per il quale era già in lizza dallo scorso settembre.

La scoperta di aver contratto il virus pochi giorni prima dell’inizio del programma lo aveva poi di fatto bloccato.

Tra i nuovi concorrenti del reality di Mediaset potrebbe inoltre esserci una popolare attrice spagnola. Si tratta nella fattispecie di Alejandra Onieva, alias Soledad Castro de “Il Segreto”. Un altro possibile nuovo inquilino della casa potrebbe essere Francesco Nozzolino, opinionista pasciuto di Barbara d’Urso nonché membro del minimondo di Avanti un altro! di Paolo Bonolis.

Ulteriore nome è quello di Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici nonché attrice di diverse fiction Rai e Mediaset. A completare il novero dei “nuovi 6” ci sarebbero poi la bellissima showgirl Claudia Galanti e Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne.