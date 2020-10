Mara Venier lascia Domenica In a fine stagione? L’indiscrezione

Mara Venier ha deciso di dire addio al salotto di Domenica In? L'indiscrezione diventata sempre più insistente in rete.

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente in rete, Mara Venier avrebbe deciso di dire addio a Domenica In dopo la fine di questa stagione. La conduttrice lo avrebbe promesso a una delle persone per lei più importanti.

Mara Venier: addio a Domenica In?

La Domenica In condotto da zia Mara Venier è senza dubbio uno degli appuntamenti televisivi più attesi per i telespettatori del piccolo schermo, eppure in queste ore ha preso piede in rete un’indiscrezione secondo cui la conduttrice avrebbe deciso di lasciare il suo amatissimo salotto tv e di annunciarlo alla fine di questa stagione. Il motivo? Mara Venier avrebbe promesso al marito, Nicola Carraro, di trascorrere più tempo in famiglia e in particolare con i suoi adorati nipoti.

Queste ultime due stagioni del programma sono state molto “sofferte” dalla conduttrice, che per continuare a condurre lo show in piena emergenza Coronavirus non ha nascosto di aver dovuto usare speciali misure di sicurezza (il marito, Nicola Carraro, era stato operato pochi mesi prima che l’emergenza iniziasse proprio per problemi polmonari). La conduttrice ha avuto diversi problemi di salute (e in particolare la frattura al piede) e ciononostante non ha smesso di portare avanti il programma.

La conduttrice dirà veramente addio al salotto di Domenica In? I fan sperano ovviamente di no, ma per il momento la conduttrice non ha smentito la notizia. La Venier ha due adorati nipoti: Giulio, 18 anni, figlio di Elisabetta Ferracini, Claudio, che 3 anni, figlio di suoi figlio Paolo Capponi.