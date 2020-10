Massimo Lopez ha il Coronavirus: “Vi esorto a fare attenzione”

Massimo Lopez ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus: sarebbe a casa monitorato dai medici.

Anche Massimo Lopez è risultato positivo al Coronavirus, e al momento si troverebbe in isolamento domiciliare e sarebbe costantemente monitorato dai medici. L’attore ha rivelato di essere positivo al virus con un annuncio via social.

Massimo Lopez positivo al Coronavirus

Dopo Ronaldo e Alessia Marcuzzi anche Massimo Lopez si aggiunge alla lista di celebrità che in questi giorni sono risultate positive al Covid. L’attore ha riferito di aver avuto febbre alta fino al 10 ottobre e di essere rimasto in isolamento domiciliare, costantemente monitorato dai medici. Via social ha esortato i suoi fan a rispettare le misure di sicurezza, come il distanziamento sociale e le mascherine, al fine di evitare ulteriori contagi.

“Le condizioni generali sono buone perché questa febbre è cominciata a scendere. Volevo tranquillizzarvi tutti, sperando che la cosa si risolva al più presto. Vi esorto a fare tanta attenzione, a usare le mascherine e il distanziamento sociale il più possibile. Vi abbraccio e incrociamo le dita”, ha dichiarato l’attore tranquillizzando i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo_Lopez (@massimolopezreal) in data: 14 Ott 2020 alle ore 3:50 PDT

In tanti tra fan, amici e colleghi (come Paola Barale, Romina Power, Mara Venier e Virginia Raffaele) hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione all’attore. Come lui nelle ultime ore anche Alessia Marcuzzi ha annunciato di essere risultata positiva al virus dopo un tampone rapido fatto poche ore prima di andare in diretta a Le iene.