È morta a solo 19 anni Veronica Franco, la ragazza in sedia a rotelle che aveva commosso Tu si que Vales cantando “Hallelujah”.

Una giovanissima vita stroncata troppo presto quella di Veronica Franco, la cantante di 19 anni che era salita sul palco di Tu si que vales in sedia a rotelle cantando la sua versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen. La ragazza che era apparsa nella puntata dello scorso 12 settembre, aveva incantato tutta la giuria ricevendo tra l’altro una standing ovation dal pubblico presente in sala.

Per me il palco è tutto” aveva detto la ragazza in lacrime durante la puntata. La giovanissima cantante è morta in seguito alle complicazioni dovuta alla leucemia della quale soffriva da tempo. Dal 2018 si sottoponeva inoltre a terapie e cure. Tra i primi ad annunciare la sua scomparsa il biker Vanni Oddera. Mediaset invece ha pubblicato sui social un post di cordoglio.

“Gli occhi pieni di felicità. Una voce meravigliosa. Un esempio di vita. Tutto questo fa bene al cuore. Grazie Veronica”. Queste le parole di cordoglio di Mediaset nel post pubblicato sui social. Ad annunciare la scomparsa di Veronica Franco il biker Vanni Oddera: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.

La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore”.