Antonella Clerici e Andrea Mainardi hanno espresso sui social il loro cordoglio per la scomparsa di suor Stella Okadar.

Un grave lutto tra gli ex volti de La Prova del Cuoco: suor Stella Okadar, protagonista de ‘Il diavolo e l’acqua santa’ insieme ad Andrea Mainardi, è morta. Antonella Clerici e lo chef l’hanno voluta omaggiare e ricordare via social.

Suor Stella Okadar è morta

In molti tra i fan de La Prova del Cuoco (il programma che ha chiuso a maggio dopo la conduzione di Elisa Isoardi, e che precedentemente era stato condotto da Antonella Clerici) ricorderanno suor Stella Okadar, che insieme ad Andrea Mainardi aveva preso parte allo slot del programma ‘Il diavolo e l’acqua santa’. La storica conduttrice dello show ha voluto ricordare suor Stella via social con un post colmo d’affetto: “E’ un periodo davvero terribile…

ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso”, ha scritto la Clerici, a cui presto ha fatto eco Andrea Mainardi con un post di cordoglio per la scomparsa di Suor Stella.

“Immensa Suor Stella… Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti… Riposa in pace. Il tuo diavoletto”, ha scritto Mainardi, che durante l’emergenza Coronavirus ha perso suo padre.