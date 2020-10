Fabrizio Corona è risultato positivo al coronavirus. L'annuncio lo ha dato lo stesso ex paparazzo sul proprio profilo Instagram.

Fabrizio Corona è risultato positivo al coronavirus: l’annuncio lo ha dato lo stesso ex paparazzo sul proprio profilo Instagram dopo aver ottenuto gli esiti del tampone. Coronavirus, che già negli scorsi giorni lamentava di avere la febbre a 38 gradi, ha inoltre affermato: “Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti”.

Fino a qualche giorno fa inoltre, il figlio Carlos Maria avrebbe vissuto assieme a lui nella sua abitazione prima di tornare dall’ex moglie Nina Moric.

Fabrizio Corona positivo al coronavirus

La notizia della positività al coronavirus è stata diramata da Corona in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove afferma: “Ho avuto la febbre alta per tre giorni, 39, stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola però mi sento bene.

Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me”.

Successivamente Coronavirus ha avvisato tutte le persone che hanno avuto dei contatti con lui negli ultimi giorni, in particolare con i giornalisti che lo hanno intervistato martedì scorso in Tribunale: “Così anche loro potranno fare il tampone ed evitare altri contagi, come da prescrizione farò dieci giorni di quarantena.

Nel frattempo però non starò zitto, parlerò”. Coronavirus si è in seguito detto dispiaciuto per la difficile situazione familiare che sta attraversando.