Franceska Pepe assente al Grande Fratello Vip: ecco i motivi

Franceska Pepe assente in studio stasera al Grande Fratello Vip

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe continua a tenere compagnia al pubblico a casa direttamente dallo studio. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, ha usato parole taglienti nei confronti dei suoi ex coinquilini. Questa sera, però, è assente e a svelare i motivi ci ha pensato la stessa modella tramite social.

Franceska assente al Grande Fratello Vip

Franceska Pepe non è presente in studio nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip. A rivelare i motivi la stessa modella attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. A tal proposito l’ex gieffina ha affermato: “Ho accumulato molta stanchezza in questi giorni, fisica soprattutto, e non mi sento di andare in puntata. Sto bene, non preoccupatevi. Sono solo molto stanca. Tornerò quanto prima a farvi divertire”.

La Pepe, quindi, è pronta a tornare a tenere compagnia al pubblico a casa già dalla prossima puntata. La modella ha inoltre colto l’occasione per far chiarezza su alcuni rumors inerenti a quanto tirato fuori da Myriam Catania e le accuse al suo ricco ex ragazzo american che l’avrebbe lasciata in quanto spendeva tutti i suoi soldi facendo shopping sfrenato negli Emirati Arabi.

Rumors che Franceska Pepe ha prontamente smentito affermando: “Lasciamoli nella loro nullità totale”.