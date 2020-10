Una feroce uscita di Francesco Oppini potrebbe incrinare il rapporto con Tommaso Zorzi: cosa è successo ai due gieffini?

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono andati d’accordo fin dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello Vip 5. Col passare dei giorni, tra i due è poi nata una bella amicizia, che molti hanno paragonato a quella di Luca Onestini e Raffaello Tonon.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, il loro rapporto sembra essersi incrinato per via di uno scherzo organizzato dall’influencer milanese. Il GF ha quindi chiamato entrambi in confessionale, dopodiché il figlio di Alba Parietti si è recato in camera a lamentarsi del comportamento di Tommaso.

“Non me lo doveva fare, ha esagerato”, ha commentato Francesco, mentre Andrea Zelletta, Enock ed Elisabetta Gregoraci hanno rincarato la dose: “Il gioco è bello quando dura poco, certe cose non si fanno”.

In un momento di rabbia, Oppini è addirittura sbottato con una frase davvero potente: “Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso, allora io alzo i tacchi e me ne vado. Conosco il mondo dello spettacolo.

Poi ne parliamo con i miei legali”. Cosa ne dirà il diretto interessato? Ma soprattutto, come si evolverà la loro amicizia?