Gf Vip, baci bollenti tra Dayane e Adua: “Non si può mandare in onda”

Al Grande Fratello Vip Dayane Mello e Adua Del Vesco continuano a stuzzicare gli animi dei concorrenti e dei telespettatori scambiandosi baci bollenti. Le due hanno anche confessato di aver dormito insieme.

GF Vip: i baci tra Adua e Dayane

C’è una certa affinità tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, che forse nel tentativo di attirare attenzione – tentativo riuscitissimo – si continuano a scambiare baci a dir poco bollenti sulle labbra. Le due, a tavola con gli altri inquilini del reality show, hanno anche ammesso di aver dormito insieme. Oppini ha affermato che qualunque cosa sia successa tra loro è stata sicuramente ripresa dalle telecamere e allora Dayane ha replicato provocatoriamente che tutto ciò che viene ripreso “sotto le lenzuola” non verrebbe mandato in onda.

Lei e Adua hanno poi glissato sul discorso sorridendosi complici, e gli inquilini hanno smesso di interrogarle a tal proposito.

Da quando Adua si è resa protagonista sulle rivelazioni riguardanti l’orientamento di Massimiliano Morra (e poi del coming out di Gabriel Garko) sui social ha iniziato a circolare la voce che forse anche l’attrice non dica tutta la verità sul suo orientamento. Al momento Adua risulta essere felicemente fidanzata con Julian Condor, che da casa non ha smesso di dedicarle pensieri e messaggi romantici tramite social.

Lei e Dayane continueranno a provocare i concorrenti del Grande Fratello Vip con i loro baci bollenti? Al momento sui social le due sono oggetto di critiche da parte di coloro che credono che questa sia la loro strategia per restare il più a lungo possibile all’interno del programma.