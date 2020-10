GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: “Qui è dura”

Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip: gli altri concorrenti hanno tentato invano di consolarla.

Per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip l’aria si fa sempre più tesa: dopo le discussioni avute con Matilde Brandi la showgirl è scoppiata in lacrime, ed è stata consolata dagli altri concorrenti.

Maria Teresa Ruta in lacrime

Difronte agli altri concorrenti Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini si è subito preoccupato per lei e le ha chiesto cosa ci fosse che non andasse: “Ogni tanto uno ne ha anche pieni i c…”, ha replicato lei, specificando che la situazione nella casa del GF Vip sarebbe dura per lei. Negli ultimi giorni Maria Teresa è stata al centro di una lite piuttosto accesa con Matilde Brandi (che a suo avviso le avrebbe anche proposto di avere una lite con lei, forse nel tentativo di ottenere maggiore visibilità).

Le parole di Matilde l’hanno indubbiamente ferita, ma come sempre Maria Teresa ha cercato il conforto di sua figlia Guenda e degli altri concorrenti.

Proprio ieri è stata vittima di un episodio imbarazzante insieme a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: mentre le battute dei due la stavano facendo ridere a crepapelle Maria Teresa si sarebbe fatta per sbaglio la pipì addosso. L’episodio ha generato l’ilarità della rete e il video è presto diventato virale.

Nella casa del reality show Maria Teresa ha spesso consolato sua figlia Guenda, che invece sembra aver vissuto in maniera complessa il rapporto con entrambi i suoi genitori (col padre ha avuto modo di chiarirsi in diretta tv).