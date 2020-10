Francesco Oppini sarà punito dal Grande Fratello dopo la forte reazione avuta contro Tommaso Zorzi a seguito dello scherzo?

Lo scherzo ideato da Tommaso Zorzi, che ha finto di dichiarare il suo amore a Francesco Oppini, ha scatenato una reazione molto severa di quest’ultimo. Il figlio di Alba Parietti, al culmine della lite con l’influencer, gli ha infatti tirato una sedia.

La domanda che tutti si pongono è se ora verranno presi dei provvedimenti nei confronti del venditore di audio e opinionista sportivo.

Francesco ha peraltro riferito a Enock che in confessionale gli è stato detto di essere passato dalla parte del torto per aver avuto quella reazione così forte contro Tommaso Zorzi.

Il suo gesto è stato anche fortemente condannato sui social, dove sono in tanti a chiedere una misura disciplinare nei confronti del figlio d’arte. Per Oppini, ad ogni modo, non si tratterà certo di una squalifica, anche se facilmente potrebbe ricevere una sonora ramanzina da parte del padrone di casa Alfonso Signorini.