GF Vip, Tommaso Zorzi vs Francesco Oppini: pace in diretta

Nel corso della decima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ecco cosa è successo.

Fin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno stretto un bellissimo rapporto.

Durante l’ultima settimana del Grande Fratello Vip, però, i due sono stati protagonisti di alcuni scontri, finiti al centro dell’attenzione della decima puntata della quinta edizione del reality.

In particolare l’influencer ha fatto uno scherzo ad Oppini che quest’ultimo non ha però particolarmente apprezzato. L’influencer, infatti, ha fatto credere al figlio di Alba Parietti di essere innamorato di lui.

Il figlio di Alba Parietti non l’ha presa bene, con i due che hanno continuato a litigare fino a poco prima della diretta.

Interpellato da Alfonso Signorini, quindi, Zorzi ha affermato: “Io non riesco mai ad apprezzare il bene che mi vogliono le persone… ho talmente paura di essere ferito che metto sempre davanti me”. Dal suo canto Oppini ha sottolineato che avrebbe preferito che l’influencer avesse fatto lo scherzo non davanti a tutti gli altri inquilini della casa, per poi aggiungere: “Io non lo odio, ma ogni tanto fa delle Pariettate”.

Alla fine i due comunque si sono chiariti e hanno fatto pace in diretta.