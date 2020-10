GF Vip, Tommaso Zorzi in lacrime: “Sono innamorato di te”

Tommaso Zorzi ha fatto credere a uno dei concorrenti del GF Vip di essere innamorato di lui: lo scherzo non è finito nel migliore dei modi.

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è ubriacato e ha fatto credere a uno dei concorrenti di essersi innamorato di lui, che non l’ha presa affatto bene.

Tommaso Zorzi in lacrime: i motivi

Tommaso Zorzi ha creato un tafferuglio al GF Vip e ha finito per litigare con Francesco Oppini, a cui ha fatto credere di essere innamorato di lui.

Il figlio di Alba Parietti inizialmente non ha creduto alle finte lacrime di Zorzi (che aveva usato della semplicissima acqua per bagnarsi gli occhi) e ha finito col minacciare di lasciare il reality show. “Se continua prendo e apro la porta rossa. Non mi fa ridere questa cosa, io sono una persona sensibile. Ma che scherzo è? Se fosse stato vero? Io avrei avuto molta paura di non ferirlo e sono cose delicate.

Ci rimango molto male di questo, ma vaff****o”, ha dichiarato Francesco Oppini. Ovviamente quello di Tommaso Zorzi era uno scherzo e infatti il concorrente ha riso sotto i baffi per tutto il tempo.

Lo scherzo non si è concluso nel migliore dei modi: Elisabetta Gregoraci e la Contessa Patrizia De Blanck hanno ripreso Zorzi per il suo scherzo, mentre gli autori del programma hanno chiamato lui e Francesco Oppini in confessionale pensando che si trattasse di uno sceneggiato costruito ad hoc da parte di entrambi.

Per il momento sembra che la vicenda si sia conclusa con la pace fatta da entrambi i concorrenti, ma senza dubbio lo scherzo di Tommaso Zorzi ha “diviso” l’opinione degli altri concorrenti su di lui. Quale sarà il prossimo concorrente a lasciare la casa del GF Vip?