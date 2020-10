Dopo i dissidi in Rai con il collega Alberto Matano, Lorella Cuccarini potrebbe essere pronta a tornare in tv niente meno che a Mediaset

Lorella Cuccarini pare esser pronta a tornare in tv dopo la conduzione de La vita in diretta su Rai Uno con Alberto Matano. Tra i due, come sappiamo, le cose non vanno nel migliore dei modi, considerata peraltro la reazione del giornalista alla recente consegna del Tapiro d’Oro di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia.

Lorella Cuccarini ad Amici?

Ad ogni modo, pare che a Cologno Monzese si mormori di un probabile ritorno della ballerina in Mediaset. Cosa ci sarà di vero in tutto ciò? Le indiscrezioni sono parecchie e sempre più insistenti, soprattutto in merito alle voci di corridoio che vedrebbero Maria De Filippi riservataria di uno spazio ben preciso alla brava Lorella Cuccarini nientemeno che ad Amici. Sarebbe pertanto un grande ruolo per la più amata dagli italiani, che potrebbe già essere in procinto di valutazione del contatto.

Nel mentre, la showgirl romana è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha cercato di fare chiarezza sulla polemica nata intorno alla vicenda legata a La vita in diretta. Riferendosi dunque al collega calabrese, ha precisato che la sua non è stata una stilettata alle spalle perché non le manca certo il coraggio di dire in faccia quello che pensa.