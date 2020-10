Dopo che la Gelmini è risultata positiva al Coronavirus anche Barbara Palombelli si è sottoposta al tampone e ha aggiornato i suoi fan.

Mariastella Gelmini è risultata positiva al Coronavirus e la conduttrice Barbara Palombelli ha aggiornato i fan sull’esito del tampone da lei effettuato e su quelle che saranno le modifiche a Stasera Italia per evitare il diffondersi di ulteriori contagi.

Barbara Palombelli: gli ospiti e il Coronavirus

Dopo che si è sparsa la voce circa la positività di Mariastella Gelmini al Coronavirus, Barbara Palombelli ha aggiornato i fan di Stasera Italia (dove la capogruppo di Forza Italia era stata ospite pochi giorni fa). Fortunatamente il tampone della conduttrice avrebbe dato esito positivo, ma d’ora in avanti a Stasera Italia non ci saranno altri ospiti in studio: “Mariastella Gelmini positiva (Era stata ospite a Stasera Italia mercoledì sera a distanza di sicurezza da tutti noi) Stamattina ho fatto il test: io negativa.

Si lavora! Non avremo più ospiti in studio… si torna a marzo!”, ha fatto sapere via social la moglie di Rutelli. Oltre alla capogruppo di Forza Italia anche il deputato parlamentare bè risultato positivo al Covid.

In queste ore sono molti i volti vip e i personaggi tv che hanno annunciato di aver contratto il Coronavirus: tra loro la nuotatrice Federica Pellegrini (che non ha nascosto le sue lacrime via social), Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo e l’inviata Roberta Rei delle Iene.

Anche Alessia Marcuzzi aveva rivelato di essere risultata positiva al Coronavirus, ma poi il tampone molecolare aveva invece dato esito negativo con grande sollievo della famosa conduttrice.