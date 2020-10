Paola Di Benedetto ha scritto un lungo post annunciando di andare a convivere con il fidanzato, Federico Rossi.

Paola Di Benedetto ha annunciato via social di stare traslocando: molto presto l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip andrà a vivere col fidanzato, Federico Rossi, e ha voluto dire addio ai suoi ricordi nella sua prima casa.

Paola Di Benedetto trasloca

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno deciso di fare il grande passo: presto i due andranno a convivere e infatti l’ex Madre Natura sta inscatolando quelli che sono stati i suoi oggetti e i suoi ricordi di una vita. Sui social Paola Di Benedetto ha scritto un lungo post per dire addio alla sua casa e ha mostrato i numerosi pacchi e gli oggetti già inscatolati e pronti per essere portati nella nuova casa in cui andrà a vivere con il fidanzato.

“Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma saró accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Come non mai. Però mi mancherà tutto questo. E forse mi mancherà proprio perché mi rendo conto di star crescendo. Allora ciao Casina e grazie. Io vado…”, ha scritto nel suo lungo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 14 Ott 2020 alle ore 4:41 PDT

Lei e Federico Rossi avevano trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus lontani a causa della quarantena. I due vivevano in due città diverse ma alla prima occasione disponibile erano soliti incontrarsi per trascorrere il loro tempo insieme. La coppia ha vissuto un breve momento di crisi circa un anno fa, ma oggi sembrano essere più uniti che mai.