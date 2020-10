Raffaella Fico in lingerie sul letto: la foto da capogiro

Raffaella Fico ha sedotto i fan dei social con le sue curve mozzafiato: gli scatti bollenti della showgirl in biancheria intima.

Raffaella Fico continua a sedurre i fan dei social con i suoi scatti bollenti: stavolta la showgirl si è mostrata con della lingerie provocante, sdraiata sul letto.

Raffaella Fico in lingerie: le foto

Raffaella Fico sa bene come lasciare i suoi fan a bocca aperta: questa volta la showgirl ha messo in mostra le sue curve provocanti in intimo con una posa sensuale sul letto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 15 Ott 2020 alle ore 2:53 PDT

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza ma come sempre non è mancata anche qualche critica: sui social gli haters hanno spesso preso di mira Raffaella Fico per essere ricorsa alla chirurgia plastica.

La showgirl ha sempre preferito non replicare a simili commenti, e quest’anno ha finalmente ritrovato la serenità anche in amore: oggi al suo fianco c’è il giovane imprenditore Giulio Fratini. I due sono usciti allo scoperto durante le vacanze estive. Precedentemente Raffaella Fico era stata a lungo legata ad Alessandro Moggi, con cui sembrava che sarebbe presto convolata a nozze. I fiori d’arancio sono sfumati in un nulla di fatto, ma oggi sembra che finalmente un’altra storia importante sia tornata ad occupare il cuore della showgirl.

Nel corso degli anni Raffaella Fico sarebbe riuscita a chiarire anche con il suo ex, Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Oggi i due sembrano avere un ottimo rapporto, e spesso è proprio SuperMario a fare per primo i complimenti alla showgirl tra i commenti ai suoi scatti bollenti.