Roberta Rei ha annunciato a mezzo social di essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus.

Roberta Rei de Le Iene ha annunciato a mezzo social di essere risultata positiva al Coronavirus. La giornalista si trovava già in isolamento fiduciario da quando era entrata in contatto con un caso positivo.

Roberta Rei ha il Coronavirus

L’inviata delle Iene Roberta Rei ha annunciato a mezzo social di essere risultata positiva a Covid-19.

Nei giorni scorsi si sarebbe sottoposta a un primo tampone (risultato negativo) e poi a un secondo, che ne ha invece confermato la positività al virus. L’inviata era già in isolamento fiduciario da quando era entrata in contatto con un caso sospetto, e per questo non si è recata come suo solito agli studi delle Iene:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rei (@_robertarei_) in data: 15 Ott 2020 alle ore 1:00 PDT

“Ho comunque aspettato i giorni che servivano per fare il secondo: positiva. Vi dico questo perché se avessi preso alla leggera la situazione, non avendo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo per gli altri sarei stata.. Mi raccomando ragazzi, non sottovalutate le precauzioni. Fanno tanto”, ha scritto nel suo post invitando i fan ad attenersi alle misure previste per cercare di contenere i contagi. Nei giorni scorsi anche Alessia Marcuzzi era risultata “leggermente positiva” al virus, ma poi si era sottoposta a ulteriori accertamenti che avevano scongiurato la sua positività al virus.

La conduttrice ha espresso il suo sollievo per l’accaduto tramite social (anche lei si era assentata dagli studi delle Iene per accertarsi di essere effettivamente negativa al virus). Nelle ultime ore anche Federica Pellegrini e Valentino Rossi hanno annunciato di essere positivi al Coronavirus, entrambi sono in isolamento domiciliare.