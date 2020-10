Tina Cipollari e Vincenzo con Giorgio Manetti e la fidanzata a Firenze

Tina Cipollari e il suo compagno, Vincenzo Ferrara, hanno incontrato Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina a Firenze.

Tina Cipollari non ha mai nascosto di aver mantenuto un buon rapporto con Giorgio Manetti, ex compagno della sua “acerrima rivale” a Uomini e Donne, Gemma Galgani. I due si sono incontrati a Firenze insieme ai rispettivi fidanzato.

Tina Cipollari e Giorgio Manetti a Firenze

Spesso Tina Cipollari si reca a Firenze per far visita al fidanzato, Vincenzo Ferrara, e l’opinionista deve aver deciso di cogliere l’occasione per far visita anche a una sua vecchia conoscenza: Giorgio “Il Gabbiano” Manetti, ex protagonista di una lunga e travagliata liaison con Gemma Galgani a Uomini e Donne. L’uomo, insieme alla fidanzata Caterina, ha incontrato l’opinionista e il compagno Vincenzo Ferrara, possessore di un ristorante a Firenze (dove si sarebbero recati tutti insieme a pranzo).

Tina e Giorgio hanno mantenuto buoni rapporti anche dopo l’addio di lui a Uomini e Donne, e inoltre entrambi sarebbero accomunati dal loro punto di vista su Gemma Galgani (che secondo entrambi dovrebbe cercare l’amore al di fuori del dating show).

Proprio di recente la dama torinese aveva accusato Tina di essere uscita col suo famoso ex, mentre l’opinionista a sua volta le aveva rinfacciato di aver commentato una foto del suo ex marito, Kikò Nalli (padre dei due figli della Cipollari nonché suo grande amico nonostante la separazione).

Gemma in quell’occasione aveva negato, ma Tina Cipollari le aveva promesso di mostrare le prove del messaggio che lei avrebbe inviato a Kikò.