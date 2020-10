GF Vip, Adua Del Vesco: “All’età di 12 anni ho subito uno stupro”

Adua Del Vesco ha raccontato alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita.

Nel corso della decima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha raccontato alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita.

Adua Del Vesco al GF Vip

“Era il 2004, ero solo una ragazzina ingenua, carina, che forse attirava l’attenzione per questo viso angelico, buono, però ho attirato l’attenzione di una persona sbagliata della quale mi sono profondamente fidata.

All’età di 12 anni ho subito uno stupro che mi ha anche molto condizionato nel mio rapporto con gli uomini” ha raccontato Adua Del Vesco. Per poi aggiungere: “A mia madre sono riuscita a dirlo solo un paio di anni fa”, racconta l’attrice, “ma non l’ho mai denunciato, e ho fatto un grande errore: bisogna sempre denunciare”.

Sempre nel corso della decima puntata della quinta puntata del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha raccontato del periodo in cui ha sofferto di anoressia.

A tal proposito ha dichiarato: “Non so neanche io come mi sia potuta ridurre in quella condizione“.

Per poi aggiungere: “Per me era uno sfogo emotivo, per ogni persona che mi feriva toglievo cibo.

Insieme c’era tanta tanta depressione, mi chiudevo in camera e non volevo parlare con nessuno”. Oggi, però, si sente una persona diversa e ha esclamato: “Da oggi voglio essere Rosalinda“. Un racconto particolarmente toccante, quello di Adua Del Vesco, che ha commosso il pubblico a casa e anche gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.