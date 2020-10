GF Vip, Antonella Elia contro tutti: le parole dell’opinionista

Antonella Elia contro tutti al GF Vip. L'opinionista ha deciso di svelare tutti i suoi pensieri sui concorrenti di questa edizione.

Antonella Elia è uno dei personaggi più amati e criticati della televisione. Le sue esperienze nei programmi hanno fatto molto discutere, sia quando è stata concorrente del Grande Fratello Vip sia quando ha partecipato con Pietro Delle Piane a Temptation Island. Ora sta portando avanti il suo nuovo ruolo come opinionista, accanto a Pupo.

Ma continua a mantenere il suo carattere schietto e a dare giudizi su tutti i concorrenti.

Antonella Elia contro tutti

Antonella Elia è un’opinionista davvero molto attenta e ha già litigato con la maggior parte dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha smascherato ogni strategia dei protagonisti, ha dato della coatta a Matilde Brandi, ha definito Enock un comodino senza cervello e non ha mai paura di scontrarsi con il popolo del web.

Per questo è stata premiata, tanto che gli utenti dei social network hanno deciso di nominarla “regina della serata”. Il web in questo momento ha cambiato opinione su di lei e sta iniziando ad apprezzare la sua sincerità e la sua grande schiettezza.

Dopo la nomination di Enock, in modo particolare, la donna si è lasciata andare ai suoi giudizi. “Che noia, tu non hai cervello fai solo quello che dicono gli altri.

Io non ti conosco ma ti guardo e mi sembra veramente tu sia pilotato” ha dichiarato Antonella Elia. Enock ha subito risposto, sottolineando che lei non lo conosce per niente e di conseguenza non si può permettere di giudicarlo in questo modo. Il fratello di Enock, Mario Balotelli, è subito intervenuto su Twitter scrivendo semplicemente: “Antonella fai la brava“.