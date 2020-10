GF Vip, Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice all’esterno

I messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci al GF Vip sono stati subito notati dai telespettatori.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 16 ottobre è stata ricca di colpi di scena e di momenti di tensione. Uno degli argomenti che è spesso al centro dell’attenzione di questa edizione del reality è il feeling particolare nato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

I due si sono molto avvicinati, tanto che Alfonso Signorini ha di nuovo parlato di questa complicità particolare.

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Notateli da oggi in poi li fa sempre.#GFvip pic.twitter.com/8TYi4whQuo — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) October 16, 2020

I messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha parlato di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, è accaduto qualcosa di molto strano.

I telespettatori si sono resi conto che ogni volta che la donna veniva interpellata dal conduttore, riguardo questo presunto flirt con il compagno di avventura, lei si dava dei leggeri colpetti sul cuore. Questo gesto non è sembrato casuale, anche perché la Gregoraci lo ha ripetuto diverse volte, quasi in modo meccanico e automatico. Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti.

Il pubblico ha iniziato a sospettare che si trattasse di una specie di messaggio in codice per qualcuno all’esterno della Casa.

A chi potrebbe essere rivolto? I colpetti al cuore dati da Elisabetta Gregoraci sembrano essere realmente indirizzati a qualcuno. Le teorie sono diverse sull’argomento. Alcuni utenti hanno pensato potesse essere un segno per far stare tranquillo un eventuale uomo che l’aspetta all’esterno. Altri hanno pensato fosse un gesto per il figlio, in modo da tranquillizzarlo. Altri ancora pensano sia semplicemente un gesto per Pierpaolo, visto che lo ha fatto anche quando quest’ultimo ha dichiarato a Signorini di volerla baciare.

Quale significato ha il gesto di Elisabetta Gregoraci?