GF Vip, Guenda Goria: chi è il suo fidanzato

Chi è il fidanzato di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e concorrente del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha chiesto a Guenda Goria di parlare in diretta al Grande Fratello Vip del suo amore misterioso. Lo ha chiesto perché sono circolate moltissime voci sul suo conto, che dicevano che fosse innamorata di un uomo sposato. La moglie dell’uomo, Olga Vais, ha dichiarato di voler salvare la sua famiglia.

Guenda ha subito risposto alla donna, dichiarando che ci sono donne che amano mettersi in mostra usando gli altri e che il suo fidanzato è ufficialmente separato e non vive più con la moglie.

Il fidanzato di Guenda Goria

“É una persona che ho conosciuto da poco, abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà. Io sono uscita d auna relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro, così anche lui. Mi ha detto dalle macerie non si costruisce nulla.

Prima di entrare nella casa abbiamo inziato per ora è un bocciolo. Abbiamo passato poco tempo insieme prima di entrare ma ci siamo consciuti in Africa perchè io ero lì bloccata per il lockdown. Si chiama Telemaco” ha raccontato Guenda al GF Vip. Quando Signorini ha chiesto a Maria Teresa Ruta se è d’accordo, la donna ha risposto così: “La verità? Mi dispiace Guenda, no. Io vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza che non ha mai vissuto.

Vorrei che Guenda si divertisse e Telemaco ha una carta d’identità che non aiuta“.

Il fidanzato di Guenda si chiama Telemaco Dell’Aquila ed è un’imprenditore. Ha 48 anni, mentre lei ne ha solo 31, e lavora a Milano. L’uomo sembra essere sposato con Olga Vais, con cui ha un figlio, anche se Guenda dice che sono separati. Questo punto non è molto chiaro. Guenda e Telemaco si sono conosciuti diversi mesi prima che lei entrasse nel reality.

La ragazza ha spesso ammesso di avere delle difficoltà nel rapportarsi con i coetanei, in quanto in passato ha avuto una storia importante con un uomo più grande, proprio come adesso.