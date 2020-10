Durante una lite tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi è caduta da una sedia.

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua con due puntate a settimana, fino all’ultima che sarà trasmessa a Febbraio 2021. Un grande successo e moltissimo tempo per nuovi scontri, nuovi amori, nuove amicizie e grandi colpi di scena. I concorrenti di quest’anno stanno già stupendo il pubblico, tra dinamiche di gioco, strategie per le nomination e tantissime litigate furiose.

Durante uno scontro tra due concorrenti, Matilde Brandi, che si è scontrato con Guenda Goria, ha sorpreso tutti.

La caduta di Matilde Brandi

Mentre tutti i concorrenti erano a tavola insieme, riuniti, è scoppiato un nuovo scontro tra due concorrenti.

I litigi sono all’ordine del giorno ma questa volta è accaduto qualcosa di davvero incredibile. “Stefania non urlare” ha detto Elisabetta Gregoraci durante la discussione. “Con me caschi male” ha risposto Stefania Orlando. “É normale che uno poi scelga le persone con cui ha avuto più rapporti” ha continuato Stefania Orlando.

Le due donne si sono scontrate duramente, probabilmente anche per il discorso delle nomination. Intanto, Matilde Brandi è volata all’indietro dalla sedia, mentre le ascoltava.

Una caduta a gambe all’aria, che ha fatto sorridere tutti e ha sicuramente smorzato la tensione. Una caduta completamente inaspettata, che è riuscita ad interrompere immediatamente la lite che era scoppiata tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, che sta mandando dei messaggi in codice all’esterno. Quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono proprio ad avere pace e a rimanere tranquilli per qualche giorno di seguito. Meno male che la Brandi ha fermato la discussione.