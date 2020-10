Una puntata del GF Vip ricca di grandi colpi di scena. Ecco quali sono stati i verdetti e i nominati.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 16 ottobre è stata davvero ricca di colpi di scena. Tra le nominate della settimana c’era Matilde Brandi, che ha perso al telefoto ma è stata trattenuta in casa per una nuova votazione.

Le nomination, come sempre, sono state molto agguerrite e alla fine i concorrenti nominati, che dovranno sfidarsi al prossimo telefoto, sono stati 4.

Nominati del GF Vip

Nel corso di questa puntata sono emerse sempre di più le strategie dei concorrenti e le dinamiche del gioco. Il telefoto settimanale ha visto una sfida tra primedonne, ovvero Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando. La meno preferita dal pubblico è stata Matilde Brandi, che è rimasta in casa fino alla prossima puntata per un nuovo telefoto.

La ballerina è stata una delle protagoniste della puntata, con un duro scontro con Maria Teresa Ruta, che ha alzato notevolmente il livello di tensione nella Casa. Non è mancato l’appuntamento con le nomination, che sono state davvero molto toste.

Gli immuni della settimana sono Enock, Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi, ma visto che la ballerina è automaticamente al televoto è esclusa dal gruppo. Quando le nomination sono iniziate è stato molto chiaro ed evidente che tutti i ragazzi sembrano essere coalizzati per cercare di mandare Guenda al televoto.

Questa strategia e ha mandato su tutte le furie Antonella Elia, che ha accusato i ragazzi di fare branco e di escludere sempre la ragazza. Inoltre, ha dichiarato di essere stanca di tutte queste nomination organizzate. Alla fine i nominati della serata sono Matilde Brandi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta.