Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 19 al 25 ottobre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 ottobre 2020

Ottima settimana per Vergine e Capricorno, tutti quotati con il massimo dei punti.

Buon periodo in generale anche per gli altri, nessuno dei quali ha un punteggio inferiore a tre su cinque.

Ariete

In questi giorni ci sono tensioni che vanno superate: sarà opportuno mettere in chiaro tutto ciò che non va e cercare soluzioni senza ricadere nei solidi discorsi. Il consiglio è di cercare di superare gli attriti che potrebbero nascere con un parente o una persona cara.

Toro

Il cielo è decisamente interessante e da sfruttare pienamente da parte dei nati sotto questo segno.

Le giornate intorno a giovedì potrebbero essere positive persino per chi è solo da tempo e con Venere favorevole le coppie che hanno discusso potrebbero sperare in una riappacificazione.

Gemelli

Il periodo potrebbe riservare qualche dubbio: chi da tempo si è separato da una persona non ha alcuna voglia di rimettersi in gioco. Quanto al lavoro l’inizio della settimana porta qualche dubbio, cosa che costa fatica e scarsa considerazione.

Cancro

Oroscopo importante per chi vuole dimenticare il passato e per le coppie più fortunate che, nonostante martedì porti qualche divergenza, potranno fare buoni progetti.

Entro pochi mesi si può pensare a un rinnovamento totale: chi è in crisi è ad un punto di svolta ma anche qui si legge positività e si possono finalmente prendere decisioni importanti.

Leone

Venere non è più nel segno e le ansie legate alla vita lavorativa o alle finanze potrebbero distrarre dalla vita sentimentale. Per quanto concerne la professione la settimana si apre in maniera valida e si intravede uno spiraglio e un orizzonte nuovo.

Vergine

Il pianeta dell’amore transita in questo segno zodiacale e pertanto per le coppie che stanno insieme da tempo è un periodo prolifico. Per i legami invece più in crisi Venere può aiutare a recuperare un discorso che era stato interrotto.

Bilancia

Le relazioni che hanno resistito alla bufera di agosto ora stanno meglio. Le coppie che invece si sono separate possono contare su maggiori possibilità di intesa: qualcuno ritroverà l’amore perduto o cercherà un accordo.

Scorpione

La settimana va incontro ai propri desideri: soltanto venerdì pomeriggio si può sollevare un piccolo polverone in casa. Chi vive due storie contemporaneamente dopo una fase di crisi adesso dovrà fare una scelta: non si può mentire a se stessi.

Sagittario

Torna la voglia di mettere tutto in discussione: potrebbe dunque capitare che dopo un periodo di iniziale interesse una persona conosciuta da poco ora diventi quasi un peso. Venere contraria invita inoltre a non fare polemiche per tutto.

Capricorno

Ottimo cielo per questo segno: il consiglio è di recuperare l’amore e l’intimità nonostante lo stress e approfittare del tempo per stare col proprio partner. Con Giove e Saturno favorevoli sul lavoro è necessario agire in fretta.

Acquario

É tempo di fare progetti con la persona che interessa: in un clima così chiaro e leale non è escluso che si possa produrre qualcosa di nuovo come un trasferimento o un cambiamento nel corso dei mesi successivi, lavoro permettendo.

Pesci

In questi giorni alcune relazioni risultano più tese: si ha voglia di una piccola trasgressione e forse si recrimina su qualcosa. Quanto alla vita professionale Mercurio favorisce gli accordi e i contratti: possibile anche il recupero di soldi persi in passato.