La food blogger non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte ad una puntata della sua trasmissione in cui era insieme al suo cane Nuvola.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate del momento. La sua trasmissione “Fatto in casa da Benedetta” è sempre molto seguita e nel tempo la donna è riuscita a farsi conoscere anche a livello personale dai suoi fan. Ha scritto diversi libri, ha seguito moltissimi progetti e la sua carriera sta andando davvero a gonfie vele.

Benedetta Rossi in lacrime

Benedetta Rossi ama stare in contatto con i suoi follower. Mostra loro tutte le ricette che sa fare, aiutandoli ad imparare, passo dopo passo e a diventare dei veri maestri in cucina.

I suoi follower la amano moltissimo non solo per l’aiuto che dona loro con ricette semplici e deliziose, ma anche perché si è sempre mostrata per quello che é, senza mai montarsi la testa nonostante il grande successo che ha avuto. I suoi fan hanno seguito con lei le vicende del suo cane Nuvola, che purtroppo è scomparso un po’ di tempo fa, dopo che la donna si è presa cura di lui fino all’ultimo momento.

L’amore per Nuvola è sempre stato così forte che ha travolto anche i follower della donna, che le sono stati molto vicini durante il momento più difficile. Nelle storie Instagram, Benedetta Rossi ha mostrato le sue lacrime, perché è andata in onda una puntata della sua trasmissione in cui era presente anche il suo cane. Un’emozione fortissima per lei, che ha dovuto elaborare il lutto e cercare di riprendersi da questa perdita.

La donna ha voluto mostrare le sue lacrime, con la complicità del marito che la sostiene sempre e ha ammesso di essersi molto commossa.