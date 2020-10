GF Vip: aereo per Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Grandi emozioni per i concorrenti del GF Vip, che hanno ricevuto un aereo sorprendente.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è davvero piena di colpi di scena. I telespettatori non si annoiano mai, grazie alle vicende dei protagonisti del reality, che stanno intrattenendo il pubblico. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, anche se sono stati molto criticati in queste settimane, sono anche stati al centro dell’attenzione con i loro racconti.

Aereo per Adua e Massimiliano

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno ricevuto una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip. Un aereo dedicato a loro ha solcato i cieli sopra la Casa più spiata d’Italia, per mandare loro un messaggio molto speciale. I due concorrenti sono stati a lungo al centro di numerose polemiche, sia per questioni professionali, che per questioni amorose e personali. Hanno comunque saputo tenere i telespettatori incollati allo schermo grazie ai loro racconti e alle loro vicende e si sono messi in gioco ogni giorno, rischiando di ricevere numerose critiche e giudizi.

Per questo i fan della coppia hanno deciso di far loro un regalo per dimostrare che li seguono sempre e che sono felici di poterli vedere all’interno del reality show. Si è trattato di un momento di grande emozione, di dolcezza e di grande affetto, che ha permesso ad Adua e Massimiliano di capire che fuori ci sono moltissime persone che li stimano e li seguono. “Adua e Max, il resto è noia” era il messaggio scritto sullo striscione attaccato all’aereo.

Un messaggio molto importante per loro, che sicuramente li ha emozionati. Un gesto che ha alleggerito la tensione e lo stress emotivo che hanno provato nelle scorse settimane.