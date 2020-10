Alfredo Cerruti, cantante degli Squallor, produttore discografico e autore tv, è morto all'età di 78 anni.

È morto domenica 18 ottobre Alfredo Cerruti. Il cantante, produttore discografico e autore tv aveva fondato nel 1971 il gruppo “fantasma” degli Squallor, di cui divenne la voce. Insieme a lui i parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, al musicista Totò Savio e al discografico Elio Gariboldi.

L’idea era inizialmente goliardica, ma poi ebbe grande successo tanto che vennero prodotti numerosi brani, tra cui 38 luglio, brano surrale contenuto in un famoso 45 giri. Il primo album, TROIA, uscì invece nel 1973.

Alfredo Cerruti era balzato agli onori di cronaca anche per una relazione, durata tre anni, con la cantante Mina a metà degli anni ’70. Come autore tv, invece, firmò alcune edizioni di Domenica In dal 1998 agli anni 2000.

A dare il triste annuncio, attraverso un post pubblicato su una pagina Facebook a lui dedicata, l’amico Natalino Candido.

Anche il manager del cantante, Dino Vitola, ha scritto sui social un commovente messaggio. Tanti anche gli scritti di cordoglio da parte di personaggi del mondo dello spettacolo nei confronti del produttore.

Il post di Dino Vitola

“Alfredone – ha scritto il manager Dino Vitola su Facebook – non c’è più, è in cielo. Era un mio fratello più grande ma era piccolo.

Dotato di una grandissima intelligenza era di un grande ingegno. È stato il fondatore e la voce degli Squallor. Un grandissimo direttore artistico. Grande autore per la televisione. Un grande uomo perbene. Abbiamo vissuto insieme solo momenti e giorni bellissimi. Con lui era sempre una festa, una gioia, le cene al Matriciano a Roma ed al Santa Lucia a Milano erano sempre dei film. Un po’ della sua ironia sono riuscito a prenderla.

Grazie Alfredo, tutte le mie preghiere saranno per te. Ti vorrò sempre bene, amico mio“.