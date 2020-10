Morto di Covid-19 Dmitriy Stuzhuk, l'influencer del fitness negazionista del virus

Un influencer di fitness con più di un milione di follower sul suo profilo Instagram, ha contratto il Coronavirus durante un soggiorno in Turchia. L’influencer, Dmitriy Stuzhuk, aveva fatto dello sport e di una sana alimentazione il suo stile di vita.

Dmitriy è morto all’età di 33 anni per Covid-19.

Influencer di fitness Morto di Covid-19: negava l’esistenza del virus

Dopo un ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Kiev, in Ucraina, la madre dei suoi 3 figli, ex moglie di 25 anni, Sofia, ha riferito che Dmitriy si trovava in “gravi condizioni” e “in stato d’incoscienza”. Sofia ha cercato di tenere aggiornati i follower del padre dei suoi figli e ha scritto: “Dmitriy ha problemi con il suo sistema cardiovascolare… il suo cuore non ce la fa […] Nessuno può farci niente.

Ho fatto tutto il possibile per far vivere il padre dei miei tre figli. Ma adesso niente dipende da me”.

Il Coronavirus non esiste: influencer ritratta

Dmitriy Stuzhuk era uno di quelli che negava l’esistenza del Coronavirus fino a quando non lo ha contratto. L’influencer quando si trovava in gravi condizioni di salute quindi, ha deciso di rettificare le sue parole comunicando: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti.

Ero uno che pensava che il Covid non esistesse finché non mi sono ammalato. Il COVID-19 NON È UNA MALATTIA CHE DURA POCO. È grave“. L’influencer ha accusato i primi sintomi già in Turchia, aveva difficoltà a respirare. Al rientro in Ucraina ha poi effettuato il test che ha dato esito positivo. Segue il ricovero di cui scrive: “L’ospedale è completamente pieno di persone, alcune delle quali vengono curate nei corridoi”.

Durante il ricovero Dmitriy è stato aiutato a respirare con un ventilatore polmonare per qualche giorno. Dopo di che è stato dimesso ma solo per poche ore. Infatti, non molto tempo dopo le dimissioni l’influencer ha perso i sensi ed è stato nuovamente ricoverato ma questa volta, non ce l’ha fatta a sconfiggere il Coronavirus. Scrive l’ex moglie: “Rimangono solo bei ricordi, tre bei bambini e una preziosa esperienza. Dio, è così terribile rendersi conto che non è più con noi”.