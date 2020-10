Ashley Graham senza veli: la foto manda in tilt i fan

Ashley Graham ha sedotto i fan dei social mostrandosi completamente senza vestiti e in una posa osé.

Ashley Graham ha sedotto i fan dei social con uno scatto in déshabillé a dir poco provocante: la modella curvy, da anni esempio di body positivity, ha messo in mostra le sue curve da capogiro.

Ashley Graham senza veli: la foto

Ashley Graham è senza dubbio la modella curvy più famosa del mondo e il suo corpo prorompente e la sua bellezza mozzafiato l’hanno resa una delle top model più seguite anche nel mondo social. In uno dei suoi ultimi scatti la Graham si è mostrata senza veli e ha fatto il pieno di like. Nell’immagine la modella copre con un braccio il proprio seno, mentre il lavandino si trova strategicamente all’altezza delle parti intime della modella (lasciando intravedere il suo tatuaggio all’altezza dell’inguine).

A gennaio Ashley Graham ha partorito il suo primo figlio, Isaac, e da allora sui social difende il concetto di body positivity mostrando le smagliature e i segni del parto.

“La gravidanza non è tutta farfalle e arcobaleni”, ha detto poco la nascita di suo figlio, mostrando la “verità” dietro la gioia e l’entusiasmo per la nascita del bambino. In tante tra le fan di tutto il mondo hanno ringraziato la modella per la sua sincerità e per aver affrontato in maniera tanto schietta e delicata queste tematiche. Anche il pubblico “maschile” è ormai una conquista sicura per Graham: la sua bellezza straordinaria e senza filtri l’hanno resa una delle personalità più affascinanti del mondo social, dove lei sembra trovarsi totalmente a proprio agio (anche completamente senza veli).