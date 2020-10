Bettarini entra al GF Vip: nella casa c’è la sua ex fidanzata

Stefano Bettarini entrerà al GF Vip: nella casa è già presente la sua ex fiamma, Dayane Mello.

Nella serata del 19 ottobre sembra che Stefano Bettarini sarà uno dei nuovi ingressi del Grande Fratello Vip 5: nella casa del reality show è presente l’ex fidanzata, Dayane Mello, e l’ex “rivale in amore”, Pierpaolo Pretelli.

Bettarini al GF Vip: i dettagli

Come anticipato nelle scorse settimane al GF Vip 5 sono previsti nuovi ingressi: oltre al ritorno di Stefano Bettarini si vocifera che anche un’altra ex concorrente del reality show prenderà di nuovo parte al programma (le voci più accreditate parlano di Giulia Salemi). Bettarini avrebbe lasciato Viareggio per raggiungere Roma, e nella casa ad attenderlo è già presente la sua ex fiamma (Dayane Mello) e l’ex “rivale” Pierpaolo Pretelli (che a Temptation Island 2018 fece delle avances all’attuale fidanzata di Bettarini, Nicoletta Larini).

La storia tra l’ex calciatore e la Mello (sbocciata a Temptation Island nel 2017) è durata meno di un batter di ciglia: si vocifera che lei lo abbia tradito con un calciatore di basket, ma la Mello ha sempre sostenuto che in realtà il motivo della rottura fosse la grande gelosia di Bettarini.

Con Pierpaolo Pretelli ci sono già stati degli accesi botta e risposta visto che l’ex calciatore non gli avrebbe mai perdonato di essersi avvicinato alla sua fidanzata, Nicoletta Larini, all’epoca della loro partecipazione a Temptation Island.

Per il momento la presenza di Bettarini (già ex concorrente del GF Vip) non è stata confermata dalla produzione del reality show, ma i fan sono curiosi di sapere se davvero entrerà nel programma.