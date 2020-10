La finalista di Tu si Que Vales di 41 anni che ha lasciato tutti a bocca aperta

Durante l’ultima puntata del talent show Tu sì Que Vales di sabato scorso i riflettori sono stati puntati sull’esibizione di un’acrobata che si è conquistata il pass per la finale.

La finalista di Tu sì Que Vales: Liina Aunola

Un’esibizione che ha lasciato i giurati a bocca aperta. Acrobazie con una fune a corpo libero senza alcuna protezione. Liina, la donna di 41 che ha volteggiato, piroettato e rotolato fino a terra con eleganza, leggiadria e sempre con il sorriso sul volto ha ottenuto lo standing ovation dello studio. Appena Liina ha finito l’esibizione, caratterizzata da un’ultima scesa ricca di tensione, effettuata dopo una pausa di concentrazione, Jerry Scotti ha voluto subito prendere la parola per dire: “Raramente mi sudano le mani vedendo gli altri ma un senso di vertigine mi ha preso quando la sua testa ha sfiorato il riflettore là a circa 10 metri di altezza, lei signora è pazza! Lo so che per lei è un complimento infatti sorride.

Maria, ho scoperto qualcosa, Tarzan è donna! Lei è la vera signora delle liane, brava”. Mentre il pubblico ha continuato ad applaudire anche Maria De Filippi è intervenuta: “È veramente impressionante la sua forza di volontà, la sua tenacia, io non avevo mai visto quello che ha fatto senza alcuna protezione. […] Veramente brava”. La De Filippi in merito all’età dell’acrobata ha poi sottolineato che spesso l’età è solo una questione anagrafica, proprio come nel casso di Liina e, mossa dalla curiosità le ha chiesto se questa disciplina le fosse stata tramandata dai genitori.

Liina Aunola risponde: “In Finlandia non c’è la tradizione delle famiglie circensi. Io mi sono trovata qui per caso, volevo un hobby interessante e l’ho trovato eccome.” Liina è uscita quindi dal palco di Tu sì Que Vales dove ritornerà come finalista accompagnata da un boato di applausi.

Chi è Liina Aunola, la super acrobata finalista di Tu sì Que Vales

Liina Aunola ha davvero emozionato e incantato il pubblico e giuria di Tu sì Que Vales guadagnandosi il tanto ambito pass diretto come finalista al talent show. Liina è un acrobata aerea, la più brava acrobata aerea a livello internazionale dell’arte circense finlandese.

Liina Aunola ha iniziato ad apprendere l’arte circense quando aveva 11 anni con il Sorin Circus Circus Club a Tampere. Liina si laurea poi alla Turku University of Applied Sciences. Nel tempo il suo hobby si è trasformato in professione quando, nel 2008 viene nominata “Entertainment Artist of the Year” dall’associazione Performing Artists di Washington.