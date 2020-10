Patrizia De Blanck è scoppiata in lacrime difronte agli altri concorrenti del reality show: la contessa ha nostalgia di sua figlia.

Nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck è stata colta da una crisi di pianto e ha affermato di sentirsi dimenticata da tutti. Da oltre un mese la contessa non avrebbe avuto modo di vedere sua figlia Giada, a cui è molto legata.

Patrizia De Blanck: lacrime al GF

La nostalgia di casa comincia a pesare su Patrizia De Blanck che al Grande Fratello Vip è scoppiata in lacrime sfogandosi con gli altri concorrenti. La contessa ha detto di sentirsi “dimenticata da tutti” e inoltre ha affermato di sentire la nostalgia di sua figlia, Giada De Blanck, a cui da sempre è molto legata. Mentre agli altri concorrenti è stato concesso di vedere o sentire alcuni dei loro cari, la contessa non vedrebbe da oltre un mese sua figlia e questo le avrebbe iniziato a creare qualche scompenso.

Nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck si è fatta comunque dei nuovi amici, e infatti i concorrenti si sono subiti prodigati per cercare di consolarla. La figlia della contessa si farà viva con lei dopo questa richiesta d’attenzioni? In passato Giada De Blanck e sua madre sono state inseparabili e insieme hanno preso parte anche all’Isola dei Famosi. Questa volta al GF Vip la contessa ha deciso di prendervi parte da sola e in tanti si chiedono se uscirà dal reality show come vincitrice.

Nelle prime puntate del programma si è anche parlato di una sua presunta squalifica per una frase shock da lei pronunciata.