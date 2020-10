Pierpaolo Pretelli si è reso ignaro protagonista di un incidente hot sotto la doccia: le foto del modello che stanno facendo il giro del web

Il momento della doccia al Grande Fratello è sempre foriero di possibili “scivoloni” piuttosto pepati. Il più recente è quello di Pierpaolo Pretelli, che si è reso ignaro protagonista di un incidente “bollente” che sta letteralmente mandando in tilt gli utenti social. Cosa è dunque successo nella casa più spiata d’Italia?

Pierpaolo Pretelli: incidente hot al GF

Durante l’ultima festa a tema anni Venti organizzata dal GF, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha mostrato di sé un pò troppo, , forse per errore, mentre era impegnato a fare la doccia. I tanti fan del popolare reality di Canale 5 hanno peraltro subito notato come il 30enne romano sia stato letteralmente tradito dallo slip! Come spesso accade in questi frangenti, le foto incriminate sono già diventate virali online, condivisa più volte dagli stessi telespettatori.

Nel mentre, Pierpaolo Pretelli si sta facendo notare nella Casa di Cinecittà in special modo per il flirt sospeso con Elisabetta Gregoraci. Nonostante i freni imposti dalla showgirl calabrese, il modello non sembra tuttavia voler mollare la presa, incoraggiato peraltro dall’ultimo bacio della bella 40enne al suo rientro dal Cucurio.

Nelle ultime ore, ad ogni modo, la donna ha anche lasciato supporre di avere già una storia con un misterioso uomo fuori dalla casa. In molti hanno inoltre notato il particolare gesto di Elisabetta ogni volta che si tira in ballo il flirt con Pretelli. L’ex moglie di Briatore si dà infatti un colpetto nel petto: si tratta forse di un segnale in codice per qualcuno che la sta aspettando fuori dal gioco?