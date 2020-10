Gf Vip, due messaggi aerei per Tommaso Zorzi: “Grazie”

Tommaso Zorzi ha ricevuto un'entusiasmante sorpresa al GF Vip: due aerei erano indirizzati a lui.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi aveva espresso il desiderio di ricevere anche lui un messaggio aereo e a quanto pare il suo sogno sarebbe stato esaudito: l’influencer ha ricevuto non uno ma ben due messaggi.

GF Vip: gli aerei per Zorzi

Sopra la casa del Grande Fratello Vip ben 2 aerei hanno recapitato dei messaggi per Zorzi. Il primo sarebbe stato indirizzato all’influencer dai suoi fan su Instagram, che lo hanno avvisato di essere “diventati” 1 milione: “Tommy ma parliamo di te… 1 mln di fan”, era scritto nel messaggio. Il secondo invece sarebbe stato inviato all’influencer dal suo fan club di Napoli, che gli ha scritto: “Tommy the best Napoli ti adora”.

Zorzi ovviamente è stato felicissimo per la sorpresa ricevuta e ha ringraziato pubblicamente per i messaggi ricevuti nella casa del reality show. A ricevere un messaggio “aereo” dall’esterno della casa era stata anche Elisabetta Gregoraci, che aveva affermato si trattasse di una frase (“sei l’epicentro del mio terremoto”) ricorrente nella sua chat di amiche. In realtà sembra che la showgirl abbia un misterioso fidanzato all’esterno del reality show e stando alle indiscrezioni si potrebbe trattare proprio dell’autore della frase (il rapper Mr Rain).

Sempre secondo i rumor in circolazione una delle liaison attribuite all’ex moglie di Briatore sarebbe quella con Piero Barone: il tenore finora non ha confermato la notizia. In tanti si chiedono se ci saranno altri messaggi aerei per i concorrenti del GF Vip e sono curiosi di sapere se in particolare Elisabetta Gregoraci svelerà ulteriori dettagli