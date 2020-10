Nelle scorse ore Patrizia De Blanck ha ripreso Massimiliano Morra, reo di aver nominato Guanda Goria: le parole della contessa

Le fratture nella casa del Grande Fratello Vip 5 si fanno sempre più profonde. I concorrenti si sono infatti letteralmente divisi in due fazioni ben precise, che arrivano sovente allo scontro. Sul web si parla addirittura di squadra arancione e di squadra blu, suddividendole in base al colore delle camere da letto dove dormono i rispettivi componenti.

I gruppi, capeggiati da Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, vedono al momento fuori dalle divisioni Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra e Francesco Oppini.

Dopo l’ultima diretta di venerdì 16 ottobre, le cose sembrano tuttavia essere leggermente cambiate. L’attore partenopeo ha infatti votato Guenda Goria, che pare esserci rimasta piuttosto male. Per questo motivo la contessa ha ripreso Morra, bacchettandolo per il suo comportamento. La nobildonna ha di fatto definito un controsenso votarla se in realtà le vuole bene.

Lui, dal canto suo, non ha saputo giustificarsi appieno, replicando di voler bene a tutti e di non avere niente contro nessuno.

Intanto, durante la festa in stile anni Venti di sabato sera, Massimiliano e Guenda hanno avuto un piccolo riavvicinamento. Patrizia, ad ogni modo, non ha mollato l’attore sottolineando il dispiacere della pianista per il voto dell’amico. “Lei c’è rimasta così male che ho voluto chiederti il perché” ha continuato la De Blanck, mettendo decisamente in imbarazzo l’ex “più bello d’Italia”.