Gf Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pretelli: lo scherzo

Pierpaolo Pretelli ha fatto credere a Elisabetta Gregoraci di essere fidanzato: la showgirl è pazza di gelosia.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una sorta di scenata di gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli, l’ex velino che sembra mostrare sentimenti sempre più romantici nei confronti della showgirl.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo?

Al GF Vip sembra che tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli stia sbocciando qualcosa di più di una semplice amicizia, ma quando le cose hanno rischiato di diventare maggiormente compromettenti la showgirl ha sfoderato la carta del “fidanzato che la aspetta a casa” (la cui identità non è ancora stata svelata). Più volte Elisabetta Gregoraci ha messo a freno i gesti affettuosi di Pierpaolo nei suoi confronti affermando che qualcuno potrebbe fraintenderli.

L’ex velino ha deciso a sua volta di far credere alla showgirl di essere fidanzato, e a quanto pare la reazione di Elisabetta Gregoraci è stata proprio di pura gelosia e non di indifferenza come molti avrebbero creduto: “Stasera sto scoprendo che è fidanzato, che la pensa… quindi posso sentirmi meno in colpa quando mi arrivano gli aerei. Hai sempre detto che sei single. Adesso non si sta arrabbiando, anche se non c’è niente tra di noi? A casa mia si arrabbiano.

Ma loro sono intelligenti e sanno… sarà gelosa di me, sicuro! Ricordiamo che non c’è mai stato niente tra di noi”, ha detto l’ex moglie di Briatore. Pierpaolo le svelerà la verità dietro lo scherzo da lui orchestrato? Dopo che Elisabetta Gregoraci è uscita dal Cucurio i due sono apparsi sempre più vicini, e c’è chi si chiede se presto o tardi sboccerà un nuovo amore al GF Vip.