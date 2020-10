Nella casa del GF Vip Massimiliano Morra ha gettato pesanti accuse sugli altri concorrenti: Adua Del Vesco ha preso le sue difese.

Nella casa del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra si è sfogato con gli Adua ed Enock lanciando pesanti accuse su altri concorrenti del reality show: il gieffino ha affermato che lo chiamerebbero “Tommaso” o “Massimiliana”.

GF Vip: l’accusa di Morra

Dopo le voci sul presunto coming out Massimiliano Morra ha affermato di esser stato vittima di uno spiacevole episodio messo in atto da altri concorrenti del reality show di cui però non ha fatto il nome. Qualcuno lo avrebbe chiamato “Tommaso” e “Massimiliana”: “Mi chiamano Massimiliana, Tommaso, ma più di una persona. A me non interessa questa cosa, però sono tutte provocazioni che vogliono fare uscire qualcosa che non mi appartiene.

Io li lascio parlare. È successo più di una volta che qualche persona mi chiamasse Tommaso, anzi tre, quattro volte. Io le leggo come provocazioni con cui magari vogliono stuzzicarmi. Mi dicono tipo ‘che mangi stasera Tommaso…ah no Massimiliano’. Sono piccole cose però mi danno fastidio, ma lascio perdere”, ha affermato il gieffino. Stando alle prime indiscrezioni a chiamarlo così sarebbe stato Maria Teresa Ruta, sarà vero?

Dopo il clamore suscitato dalle affermazioni di Adua Del Vesco sulla presunta omosessualità di Morra la madre del gieffino ha affermato che più di una volta nel corso degli anni le persone gli avrebbero dato del “gay” in maniera offensiva.

Morra non se la sarebbe mai presa per simili commenti – a detta della madre – perché nutrirebbe grande rispetto per la comunità LGBTQ. Adua ha preso le difese del gieffino dopo il suo sfogo affermando che andrà a parlare con i diretti interessati: di chi si tratterà?