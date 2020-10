Alfonso Signorini ha parlato dello scontro avvenuto in settimana tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci sono state protagoniste di uno scontro, in seguito al quale si sono chiarite.

Nel corso dell’undicesima puntata, comunque, il conduttore ha deciso di mettere le due donne faccia a faccia riproponendo le immagini della loro lite.

Elisabetta Gregoraci ha accusato la Orlando di essere il prezzemolo in ogni discussione. Stefania Orlando, dal suo canto, ha detto all’ex moglie di Flavio Briatore di fare discorsi tipici dell’asilo. Interpellata da Signorini, quindi, Stefania Orlando ha dichiarato: “Volevo sottolineare una cosa, io non ho detto che Elisabetta non prende posizione, ho detto così “esci fuori” nel senso quello che mi devi dire.

In Elisabetta ho trovato una non verità in quello che ha detto, dicendo che sono come il prezzemolo, quando non è vero“.



La Gregoraci ha quindi sottolineato come in realtà il suo intento fosse quello di ristabilire un po’ di serenità dopo giorni di tensione.

“Io le ho detto questa cosa qui, che è il prezzemolo, perché in tutte le conversazioni, magari anche già iniziate lei arriva e si mette a dire la sua. Secondo me perché se fai vedere che sei presente in ogni discorso, sei attivo nella casa.” Stefania Orlando non ha rinnegato quanto detto dalla showgirl, dicendo di essere un comportamento normale. Rispondendo a chi dice che lei è pettegola ha poi risposto: “Sì, magari lo sono, ma vivendo nella casa del GF, tutto quello che succede sono un po’ affari miei“.